Елена Кустова. Фото: «Віцебская вясна»





По протоколу, 23 ноября Елена Кустова в холле общежития на улице Заречной, 3 «намеренно, из хулиганских побуждений» сняла со стены портрет Александра Лукашенко, занесла его в свою комнату и «вырезала» из рамки. Вместо портрета на подкладке она написала «3%» и вернула рамку с надписью «для всеобщей демонстрации» в холл общежития. Этим, по мнению милиции, женщина «нарушила общественный порядок, продемонстрировала явное неуважение к обществу».





Елена Кустова не отрицала, что сняла портрет и занесла в свою комнату, но вины не признала. Пояснила суду, что сделала это из-за обиды: каждый день, проходя мимо портрета Лукашенко, она понимала, что от этого человека зависит ее жизнь и социальный статус. 23 ноября, в свой день рождения, женщина решила этот портрет снять.





— Я неоднократно просила заведующую общежитием убрать портрет Лукашенко. Ведь после выборов общество раскололось, — сказала на суде Елена Кустова.













Женщина отметила, что портрет она не «вырезала», а «достала и аккуратно сложила». А «3%» написала, потому что именно столько ей с двумя детьми остается на жизнь после всех выплат из зарплаты. Кроме охранника, на вахте в тот момент в холле общежития никого не было, поэтому «проявлять неуважение» было не к кому.









Во втором протоколе, от 24 ноября, Кустову обвинили в неповиновении законным требованиям старшего участкового инспектора по делам несовершеннолетних. Женщина якобы «размахивала руками и хватала инспектора за форменное обмундирование».





Кустова не признала себя виновной и по этому протоколу. Пояснила, что 24 ноября милиционер задержал ее за инцидент с портретом Лукашенко, а инспектор ИДН приехала для того, чтобы передать двух ее несовершеннолетних дочерей бабушке. Дети плакали, у одной из девочек от страха началась истерика. Мать хотела успокоить детей, но ее силой вывели из комнаты, доставили в отделение милиции, а после составления протокола — в СИЗО, где она провела сутки.





Сотрудники милиции заверили суд, что к детям они силу не применяли, а действия в отношении Кустовой объясняли ее «агрессивным поведением».





Адвокат просила суд прекратить дело в отношении Елены Кустовой, так как она не нарушила общественный порядок.





Судья Андрей Шидловский признал Елену Кустову виновной по двум протоколам. Суд оштрафовал ее на 216 рублей: на 3 базовых величины (81 рубль) за мелкое хулиганство и на 5 базовых величин (135 рублей) — за неповиновение законным требованиям сотрудника милиции.

