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Гинекологическая больница стала инфекционной. Где теперь лечат минчанок?

Медицинскую помощь женщинам с экстренной гинекологической патологией в Минске на сегодняшний день оказывают в двух стационарах. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок.

— Учитывая, что Городская гинекологическая больница перепрофилирована под инфекционную (сюда госпитализируют пациентов с COVID-19. — Прим. авт.), медицинскую помощь женщинам с экстренной гинекологической патологией оказывают в 5-й клинике и в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя», — отметила Ж. Казаченок.

Ранее гинекологическую помощь горожанкам оказывали еще в нескольких столичных клиниках. Однако из-за эпидемической ситуации с коронавирусом профильные (гинекологические) отделения или перепрофилированы под инфекционные, или на их площади перевели другие отделения, как, например, в первой больнице.

Как рассказал главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов, в гинекологический корпус переведены кардиологические отделения № 1 и 2. Туда сейчас госпитализируют пациентов с острой сердечно-сосудистой патологией, в том числе с инфарктами.

— Раньше два наших кардиологических отделения находились в главном корпусе, сейчас он — инфекционный, — пояснил Д. Шевцов. 

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