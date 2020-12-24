— Учитывая, что Городская гинекологическая больница перепрофилирована под инфекционную (сюда госпитализируют пациентов с COVID-19. — Прим. авт.), медицинскую помощь женщинам с экстренной гинекологической патологией оказывают в 5-й клинике и в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя», — отметила Ж. Казаченок.





Ранее гинекологическую помощь горожанкам оказывали еще в нескольких столичных клиниках. Однако из-за эпидемической ситуации с коронавирусом профильные (гинекологические) отделения или перепрофилированы под инфекционные, или на их площади перевели другие отделения, как, например, в первой больнице.





Как рассказал главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов, в гинекологический корпус переведены кардиологические отделения № 1 и 2. Туда сейчас госпитализируют пациентов с острой сердечно-сосудистой патологией, в том числе с инфарктами.





— Раньше два наших кардиологических отделения находились в главном корпусе, сейчас он — инфекционный, — пояснил Д. Шевцов.