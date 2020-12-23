Судебное заседание состоялось 23 декабря и продолжится 24-го.





Решение о прекращении адвокатской деятельности Пыльченко было принято министерством 16 октября на основании выводов квалификационной комиссии, заседание которой состоялось 15 октября. Члены комиссии посчитали, что 4 фразы из интервью Пыльченко порталу tut.by 14 августа противоречат адвокатской этике и являются дискредитирующими.





Александр Пыльченко / Народная воля, Павел Кричко





В министерстве юстиции объясняли лишение Пыльченко лицензии тем, что он "допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к" блокированию и разоружению воинских подразделений". В Минюсте посчитали, что заявления Пыльченко вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и не согласуются с процессуальными нормами, пише т interfax.by





Защита Пыльченко категорически не согласна с подобными определениями. В ходе рассмотрения жалобы три адвоката, представляющих интересы Пыльченко, – Дмитрий Лаевский, Евгений Пыльченко и Наталья Мицкевич – около двух часов задавали начальнику управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Минюста Диане Подлесской вопросы, выясняя обстоятельства дела и суть претензий Минюста к адвокату.





В частности, они пытались узнать, по каким критериям высказывания Пыльченко были признаны дискредитирующими адвоката и адвокатскую деятельность, где эти критерии прописаны. Представитель Минюста признала, что критериев оценки высказываний и признания их дискредитирующими нет. "Я не знаю, чем руководствовались члены квалификационной комиссии. Они оценивали высказывания и принимали решение на основании внутренних убеждений", - сказала Подлесская. Одна из фраз была понята членами комиссии, как "попытка воздействия на представителей силовых структур и призыв к совершению противоправных действий, не предусмотренных законодательством".





В перерыве известный белорусский адвокат Гарри Погоняйло, который представляет интересы общественности в ходе рассмотрения жалобы Пыльченко, прокомментировал ход процесса журналисту агентства "Интерфакс-Запад". "Как представитель общественности, я не могу быть удовлетворенным ходом заседания. Потому что на нем представители официальных структур и, в частности, министерства юстиции, не представляют никаких доказательств о тех нарушениях, которые вменены Пыльченко как адвокату в связи с нарушением им профессиональной этики", - считает он. Погоняйло полагает, что "без этих доказательств они (представители Минюста – ИФ) ставят в очень сложное положение стороны, которые должны по существу возражать против утверждений официального министерства". Также Погоняйло считает, что "это затруднительно и для суда".





После перерыва защита Пыльченко озвучила три больших дополнения к жалобе, а также ряд ходатайств. В том числе - о приобщении к материалам дела результатов комплексного психолого-лингвистического исследования, проведенного по инициативе Пыльченко. В исследовании эксперты Елизавета Колтунова и Сергей Давыдов отмечают, что в тексте публикации, ставшей причиной обвинения Пыльченко в действиях, дискредитирующих адвоката и адвокатуру, отсутствуют признаки призыва.





Как сообщалось ранее, суд обязал министерство юстиции письменно обосновать решение о лишении лицензии Александра Пыльченко, адвоката члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.





Предварительное заседание суда по жалобе на решение Минюста о прекращении адвокатской лицензии Александра Пыльченко состоялось 26 ноября.



