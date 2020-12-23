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Есть надежда: митрополит Кондрусевич проведёт мессу 24 декабря в Минске

Предполагается, что митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич проведёт мессу в минском архикафедральном костёле 24 декабря. Об этом сообщил в Фейсбуке епископ Юрий Кособуцкий. Правда, он осмотрительно добавил: "Если всё будет хорошо".


Тадеуш Кондрусевич / catholic.by

На 19:00 запланирована месса по-польски, на 21:00 — по-белорусски. 

"Я очень радуюсь, что буду молиться вместе с митрополитом", — написал епископ Кособуцкий. 

25 декабря митрополит Кондрусевич отслужит мессу в Красном костёле в 11:00 и 13:00, пишет euroradio.fm

Белорусские власти по политическим причинам не пускали митрополита Тадеуша Кондрусевича на родину с сентября. Только прилёт папского нунция Клаудио Гуджеротти с письмом от Папы Франциска на имя Александра Лукашенко помог разрешить этот конфликт.

Предполагалось, что Кондрусевич прилетит в Беларусь 23 декабря вечерним рейсом из Варшавы, однако там его не было.
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