



Тадеуш Кондрусевич / catholic.by





На 19:00 запланирована месса по-польски, на 21:00 — по-белорусски.





"Я очень радуюсь, что буду молиться вместе с митрополитом", — написал епископ Кособуцкий.





25 декабря митрополит Кондрусевич отслужит мессу в Красном костёле в 11:00 и 13:00, пишет euroradio.fm





Белорусские власти по политическим причинам не пускали митрополита Тадеуша Кондрусевича на родину с сентября. Только прилёт папского нунция Клаудио Гуджеротти с письмом от Папы Франциска на имя Александра Лукашенко помог разрешить этот конфликт.





Предполагалось, что Кондрусевич прилетит в Беларусь 23 декабря вечерним рейсом из Варшавы, однако там его не было.



