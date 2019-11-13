Белоруска Катя Жаркова





По её мнению, девушек с такими формами, как у неё, привыкли дискреминировать по всему миру, пишет wikiwolrd.com. Своей фотосессией в стиле «ню» для журнала PLUS Model Magazine, Катя смогла показать, что настоящая красота модели не в «худющих вешалках», а в настоящих женщинах из плоти и крови. И ей это удалось! Сейчас Катя работает с такими китами моды как Wilhelmina Models и Brigitte Models и снимается во многих фотосессиях, с радостью демонстрируя все прелести своей фигуры.





На минуточку, покажем вам несколько моделей из этого ряда.

Тесс Холлидей









Первой в этом списке заслужено оказалась plus-size красотка Тесс Холлидей, родом из Миссисипи. Тесс является самой крупной и пышнотелой дамой, привлекающей столько внимания. Её вес составляет целых 155 кг. и она носит 58-й размер одежды. При всём при этом, Тесс вовсе не собирается худеть, ведь именно её тело принесло ей столько успеха и популярности.





Флавия Ласерда









За свою утонченность и красоту, пышная красотка из Бразилии получила признание по всему миру и звание «Жизель Бундхен в размере Plus». Но Флавия отрицает свою схожесть, гордо заявляя, что она — это она, и никто другой больше. Бразильянка не желает быть чьей-то копией, ведь она сама по себе достойна славы и успеха. И это действительно так! Сейчас Флавия является лицом лейбла размера Plus «LAB27», а так же снимается для самых популярных брендов по всему миру.





Кристина Мендес









Эта девушка зарекоммендовала себя как самую настоящую икону стиля среди моделей plus-size, а также стала первой латиноамериканской девушкой в єтой категории. Благодаря несравнимой харизме и обаянию, Кристина не раз становилась лицом таких известных брендов, как Dereon, Apple Bottoms, Baby Phat, Rocawear и другие. А в 2009 году девушка и вовсе стала самой красивой и популярной толстушкой по версии телеканала Fox News.



