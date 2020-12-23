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Магистранту БГУИР присудили 7 суток. На фото со сбитой женщиной не он

Магистранту БГУИР Павлу Федорцову присудили 7 суток административного ареста по ст. 23.34. Об этом dev.by рассказал старший брат Павла Константин Федорцов.

Константин Федорцов подтвердил, что на видео ГУВД Мингорисполкома — его брат Павел, учащийся 1-го курса магистратуры ФИК БГУИР, обладатель красного диплома.


— Он в воскресенье пошёл на Золотую Горку, и в час-два дня с ним пропала связь, — рассказал Константин. — Сначала я просил родителей не волноваться, но часов в 5-6 вечера мы начали активно обзванивать РУВД. Наконец в Советском РУВД нам сказали, что брат задержан и будет доставлен на Окрестина.

Деталей задержания Константин не знает, но уверен, что женщину в розовом брат не сбивал — на фото бежит совсем другой человек.

— На том фото стопроцентно не мой брат. У него чёрные, длинные волосы, а у того парня — короткий светлый ёжик. У брата другая комплекция, другая куртка, другая маска. 


Сегодня Павла судили по скайпу. Судья С. Шатило присудил 7 суток. Поднимался ли на суде вопрос об инциденте с женщиной, родственники не знают. 

Брат также рассказал, что с адвокатом Павлу помог работодатель. 

— После вуза Павел сначала хотел идти в информационную безопасность, но так как с распределением были проблемы, то пошёл в компанию, связанную с элетроникой, пишет на С. Он интересуется криптографией, безопасностью, учится по специальности «защита информации в телекоммуникациях». Если получится, будет в этой области развиваться.

Константин Федорцов — тоже айтишник, и тоже успел пройти по ст. 23.34.

— Меня тоже задерживали — 6 сентября на Чеботарёва, там, если помните, была супер-облава. Дали штраф — 25 БВ. Постоянно ходим под угрозой.
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