Адвокат Антон Гашинский объясняет, какие новшества будут введены, если документ вступит в силу в такой редакции. Как сказано на сайте Палаты представителей, после первого чтения законопроект был значительно доработан — рассмотрено более 700 замечаний и предложений по новым КоАП и ПИКоАП, пишет news.tut.by. Документ еще не подписан президентом и официально не опубликован. В телеграм-каналах тем временем появился проект КоАП, на первой странице которого сказано, что он был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики 18 декабря., какие новшества будут введены, если документ вступит в силу в такой редакции.





— Несмотря на общемировую тенденцию смягчения различного рода ответственности, новый Кодекс усиливает ответственность лиц, совершивших административное правонарушение, и значительно увеличивает объем деяний, которые законодатель предлагает отнести к административно наказуемым, — говорит Антон Гашинский.

Какие новшества могут появиться?

По аналогии с уголовным законом устанавливается время и место совершения административного правонарушения, а также предписывается принцип обратной силы закона, смягчающего ответственность.

Вводится новое понятие категории административного правонарушения, тоже по аналогии с уголовным законом, например к грубым административным правонарушениям относятся деяния, за которые предусмотрен административный арест (к примеру нарушение порядка проведения массовых мероприятий).

Вводится новый для Беларуси вид наказания — общественные работы (от 8 до 60 часов). При этом они могут назначаться только при условии согласия человека на их применение.

Предусмотрена возможность наложения ареста органами внутренних дел (по делам об уклонении родителей от трудоустройства по судебному постановлению). Раньше всегда считалось, что решение об аресте может вынести только суд, так как это является значительным ограничением конституционных прав и свобод гражданина.

Общий срок административного ареста остался без изменений — до 15 суток. Но за правонарушения, предусмотренные ст. 24.23 КоАП, и только именно за это правонарушение, совершенное повторно (речь о порядке проведения массовых мероприятий — нынешняя статья 23.34), которое считается самым опасным административным правонарушением, исходя из санкции статьи — до 30 суток.

Раньше даже за совершение нескольких административных правонарушений в совокупности срок административного ареста не мог превышать 25 суток, сейчас в проекте документа говорится, что при совершении нескольких административных правонарушений максимальный срок административного ареста может составить до 30 суток.

Известная статья 23.34 (в проекте нового кодекса 24.23) сильно изменена. Раньше при участии в незаконном массовом мероприятии можно было получить предупреждение, теперь такая мера из статьи исключена. Максимальный размер штрафа увеличен с 30 до 100 базовых величин. Появилось такое наказание, как общественные работы. Исключено из диспозиции указание о том, что ответственности подлежит лицо, если в его действиях нет состава преступления. То есть, если раньше привлечение к административной ответственности за участие в проведении массового мероприятия, по сути, содержало оценку правоохранительного органа и суда о том, что в этих действиях состав преступления отсутствует, то в настоящее время не исключается и то, что впоследствии этим действиям может быть дана оценка и как совершение преступления. То есть на участника акции, которого судили по административному делу, смогут завести и уголовное. При привлечении по этой статье повторно смогут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин (сейчас 5400 рублей).













Значительно усилена ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Так, за неповиновение сотруднику милиции, например за отказ проехать в РУВД для дачи пояснений либо установления личности, штраф увеличен с 50 до 100 базовых величин, также предусматривается наказание в виде общественных работ.

Введена ответственность за оскорбление должностного лица в интернете, за это могут наказать штрафом до 200 базовых величин, общественными работами, административным арестом. Ранее за оскорбление должностного лица предусматривался только штраф до 50 базовых величин.Существенное изменение претерпела статья о нарушении законодательства о средствах массовой информации (ст. 23.5 КоАП).





Предусмотрена, к примеру, ответственность владельца интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, за информацию, распространение которой запрещено в соответствии с законодательными актами (к примеру с телеграм-канала, который признан экстремистским), введена ответственность за получение иностранной помощи в целях финансирования средств массовой информации вплоть до конфискации полученных средств.