Новые правила для тех, кого направляют в ЛТП

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В Беларуси изменен порядок и условия направления граждан в лечебно-трудовые профилактории в соответствии с законом №70-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в МВД.





Документ разработан Департаментом исполнения наказаний и главным управлением охраны правопорядка и профилактики МВД. Принятие нормативного акта обусловлено в первую очередь приведением закона № 104-З от 4 января 2010 г. в соответствие с декретом № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».





В декрете введено новое понятие – трудоспособные неработающие граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Также в документе отмечено, что право на направление их в ЛТП предоставляется постоянно действующим комиссиям по координации работы по содействию занятости населения, созданным на базе местных администраций, что также является новшеством. Устанавливаются и квалификационные характеристики асоциального образа жизни, определены алгоритмы направления граждан в ЛТП, а также роли и место указанных комиссий в процедуре направления.





Среди ключевых критериев асоциального образа выделено систематическое злоупотребление алкоголем, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, токсическими или другими одурманивающими средствами и совершение в состоянии опьянения административных правонарушений.





– Такие действия будут однозначно свидетельствовать об антиобщественном поведении и в совокупности являться единым базовым основанием для направления асоциальных граждан в ЛТП, – отметили в МВД.





Закон также определяет список документов, необходимых для подачи заявления в суд. Необходимость прохождения медобследования, которое подтвердит или опровергнет разного рода зависимость, а в связи с этим и необходимость направления в ЛТП.





В документе уточняются и сроки направления граждан в ЛТП. Так, если гражданин пребывает в профилакторий третий и более раз, то решением суда он может быть подвергнут принудительной изоляции сроком на два года вместо одного. Скорректированы и основания для сокращения срока пребывания в учреждении: не менее трех четвертей срока в отношении граждан, направленных в профилакторий во второй раз, и не менее половины срока – в отношении иных граждан.





Закон вступает в силу с 30 декабря.





Фото МВД



