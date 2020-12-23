В Минске нашли мальчика, который пропал накануне

Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в МВД.





Днем 23 декабря в подъезде столичной многоэтажки мужчина обратил внимание на одинокого мальчика и сообщил его приметы в милицию. Было установлено, что именно этого ребенка разыскивают правоохранители.





Сообщается, с Сергеем все в порядке, его передали родственникам.



