В Минске нашли мальчика, который пропал накануне
В столице нашли 11-летнего Сергея Гончаренко, который днем 22 декабря ушел из школы в неизвестном направлении
Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в МВД.
Днем 23 декабря в подъезде столичной многоэтажки мужчина обратил внимание на одинокого мальчика и сообщил его приметы в милицию. Было установлено, что именно этого ребенка разыскивают правоохранители.
Сообщается, с Сергеем все в порядке, его передали родственникам.
18:44 23/12/2020
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