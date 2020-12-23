«Столкнулись с атакой, но останемся верны своей миссии» - что известно о Пресс-клуба
Представители Press Club Belarus, которые находятся на свободе, пишут, что им известно на обед 23 декабря.
Юлия Слуцкая, основатель клуба
Представители Press Club Belarus, которые находятся на свободе, пишут, что им известно на обед 23 декабря.
Местонахождение всех задержанных сотрудников Пресс-клуба неизвестно. «Мы до сих пор ищем», – сказал адвокат Юлии Слуцкой Сергей Лепеш. Получить информацию в Департаменте финансовых расследований нам не удалось, сообщает команда Пресс-клуба.
Дополняется, что почти сутки ни им, ни родственникам неизвестна судьба основателя Пресс-клуба Юлии Слуцкой, финансового директора Сергея Ольшевского, программного директора Аллы Шарко, программного директора Академии Пресс-клуба Сергея Якупова, а также оператора Петра Слуцкого.
При этом отмечается, что академия продолжает работу:
«С первого дня существования Пресс-клуб оставался верен своей миссии: поддерживать профессиональное медиасообщество, укреплять стандарты журналистики, насыщать доверием дискуссию между разными акторами на медиарынке, быть платформой для диалога профессионалов.
Все пять лет Пресс-клуб действовал прозрачно, открыто и законно. И только в 2020 году, когда мы выступили в поддержку тех медиа, которые испытывают давление за свою профессиональную деятельность, мы столкнулись с такой атакой. Но мы продолжим работать и останемся верны своей миссии».
Напомним, накануне прошли обыски в офисе Пресс-клуба и в квартирах задержанных. Позже стало известно, что они задержаны на 72 часа.
18:30 23/12/2020
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