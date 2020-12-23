Юлия Слуцкая, основатель клуба





Представители Press Club Belarus, которые находятся на свободе, пишут, что им известно на обед 23 декабря.





Местонахождение всех задержанных сотрудников Пресс-клуба неизвестно. «Мы до сих пор ищем», – сказал адвокат Юлии Слуцкой Сергей Лепеш. Получить информацию в Департаменте финансовых расследований нам не удалось, сообщает команда Пресс-клуба.





Дополняется, что почти сутки ни им, ни родственникам неизвестна судьба основателя Пресс-клуба Юлии Слуцкой, финансового директора Сергея Ольшевского, программного директора Аллы Шарко, программного директора Академии Пресс-клуба Сергея Якупова, а также оператора Петра Слуцкого.









При этом отмечается, что академия продолжает работу:





«С первого дня существования Пресс-клуб оставался верен своей миссии: поддерживать профессиональное медиасообщество, укреплять стандарты журналистики, насыщать доверием дискуссию между разными акторами на медиарынке, быть платформой для диалога профессионалов.





Все пять лет Пресс-клуб действовал прозрачно, открыто и законно. И только в 2020 году, когда мы выступили в поддержку тех медиа, которые испытывают давление за свою профессиональную деятельность, мы столкнулись с такой атакой. Но мы продолжим работать и останемся верны своей миссии».





Напомним, накануне прошли обыски в офисе Пресс-клуба и в квартирах задержанных. Позже стало известно, что они задержаны на 72 часа.



