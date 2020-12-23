



Сфотографировать «приглашение», подписанное А.С. Ролинским, главреду не разрешили. Капитан не выпускал его из рук.





Согласно статье 27 закона Республики Беларусь «О прокуратуре», на которую есть отсылка в «приглашении», «при осуществлении надзора за исполнением законодательства прокурор в пределах своей компетенции имеет право вызывать должностных лиц и иных граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и требовать объяснений об обстоятельствах, связанных с нарушением законодательства».





«Я не первый и, наверное, не последний, кого вызывают по поводу этого видеоролика. Ничего там противозаконного нет, иначе бы я в нем не снимался. Но сейчас власть работает в режиме зачистки всех и вся, кому не нравятся их действия и кто публично об этом заявляет.





А мое участие в этом ролике – это естественная реакция нормальных людей на происходящее, выраженная публично с использованием современных технологий и каналов распространения», – комментирует ситуацию главный редактор.









Читать далее: https://www.b-g.by/news/glavnogo-redaktora-brestskoy-gazetyi-vyizyivayut-v-prokuraturu-davat-obyasneniya/