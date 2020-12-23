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Главреда "Брестской газеты" вызывают в прокуратуру из-за видео с... осуждением насилия

Поводом для вызова к прокурору стал видеоролик, в котором Виктор Марчук и другие брестчане призывали остановить насилие.

Утром 23 декабря в редакцию «Брестской газеты» пришла милиция: капитан Черноокий в сопровождении лейтенанта нанесли визит, чтобы ознакомить главного редактора Виктора Марчука с «приглашением» в прокуратуру для дачи объяснений по видеоролику «Обращение граждан Бреста, обеспокоенных эскалацией насилия в Беларуси».

Сфотографировать «приглашение», подписанное А.С. Ролинским, главреду не разрешили. Капитан не выпускал его из рук. 

Согласно статье 27 закона Республики Беларусь «О прокуратуре», на которую есть отсылка в «приглашении», «при осуществлении надзора за исполнением законодательства прокурор в пределах своей компетенции имеет право вызывать должностных лиц и иных граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и требовать объяснений об обстоятельствах, связанных с нарушением законодательства».

«Я не первый и, наверное, не последний, кого вызывают по поводу этого видеоролика. Ничего там противозаконного нет, иначе бы я в нем не снимался. Но сейчас власть работает в режиме зачистки всех и вся, кому не нравятся их действия и кто публично об этом заявляет. 

А мое участие в этом ролике – это естественная реакция нормальных людей на происходящее, выраженная публично с использованием современных технологий и каналов распространения», – комментирует ситуацию главный редактор.


Читать далее: https://www.b-g.by/news/glavnogo-redaktora-brestskoy-gazetyi-vyizyivayut-v-prokuraturu-davat-obyasneniya/
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