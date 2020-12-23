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Награда за верность: игуменья Гавриила получила орден

Игуменью Гавриилу Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины

Государственных наград и Благодарности Лукашенко также удостоены 90 представителей различных сфер деятельности, передает БелТА.

Так, настоятельница Гродненского женского монастыря БПЦ Мария Глухова (игуменья Гавриила) удостоена ордена Франциска Скорины, а архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий — медали Франциска Скорины.

Артистка Молодежного театра эстрады Жанет Бутерус-Сорока удостоена звания заслуженной артистка.

Также Лукашенко подписал распоряжение об объявлении Благодарности 47 представителям различных сфер деятельности.

Благодарности удостоены певицы Юлия Быкова и Алена Ланская, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, основатель общественного объединения «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов.

А "та самая" первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан отмечена Благодарностью президента «за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и проведение комплексных мероприятий по противодействию распространению инфекции COVID-19 на территории Беларуси».
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