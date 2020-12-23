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Изображение автозаков на майках признано "неэтичной рекламой"

Ненадлежащим и неэтичным было признано изображение автозаков на майках, продававшихся в одном из национально ориентированных магазинов по улице Советской в Бресте.



- На днях состоялось судебное заседание на предмет запрета продажи вещей с надписью Welcome to Belarus, который якобы приравнял образ Беларуси к автозакам и насилию, - рассказал совладелец магазина "Князь Витовт" и интернет-магазина kniz.by Олег Чапаров: - У нас был суд по этим майкам с автозаком. Это изображение все-таки признали рекламой. Причем рекламой ненадлежащей, неэтичной и порочащей. И суд нам присудил за эту рекламу выплатить штраф в 40 базовых.

Также на днях к владельцам магазина приходили представители МЧС и проверяли все, что связано с пожарной безопасностью. Предписания или штрафы пока выписаны не были, но все еще может быть впереди — добавил Олег Чапаров.
Рацыя
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