Как сообщает РОО « Правовая инициатива », несмотря на публикации в СМИ об ужасных условиях содержания Ольги, прокуратура заявление проигнорировала, ограничившись отпиской.









Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Денис Шаповалов (на фото выше) сослался на отсутствие документов, подтверждающих полномочия правозащитников на представление интересов Ольги Хижинковой.









Хотя в правовом государстве прокуратура обязана была без всяких заявлений назначить проверку только на основании материалов в СМИ.





Но, как известно, мы уже давно живем в государстве правового дефолта.







