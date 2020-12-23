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"Такое нам раньше показывали в фильмах про супергероев. А оказывается, так бывает"

«Женщина года» из России восхищена белорусками.

"Такое нам раньше показывали в фильмах про супергероев. А оказывается, так бывает"
Недавно российский Glamour раздал статуэтки женщинам года, которые добились успеха в бизнесе и творчестве, несмотря на объективные трудности, несправедливость и пандемию.

Одной из лауреатов премии стала политолог и публицист Екатерина Шульман, которая на протяжении 2020-го не раз комментировала события в Беларуси. Накануне в интервью изданию она подвела итоги уходящего года, а также ответила, какими женщинами восхищается.

– В этом году, конечно, белорусскими. Тут никакого другого ответа я вам не дам. Нечто новое мы увидели, не видели такого никогда.

Это не жертвенность, не страдательность. Это какая-то чрезвычайно активная гражданская позиция, которая при этом выражает себя абсолютно ненасильственным способом.

"Это сила духа, несгибаемая, которая показывает, что если человек решился, то с ним ничего не сделаешь. Я таких людей, как Мария Колесникова, не видела раньше…

Это какая-то душевная чистота и душевная сила одновременно – это, конечно, что-то новое. Такое нам раньше показывали в фильмах про супергероев. А оказывается, так бывает".

 
Источник: gazetaby.com
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