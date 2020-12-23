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«Чемоданы собраны». Глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич может вернуться в страну уже сегодня

Есть вероятность, что глава католической церкви в Беларуси сможет вернуться в страну уже сегодня. Решаются технические моменты, сообщил TUT.BY представитель костела.

«Чемоданы собраны». Глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич может вернуться в страну уже сегодня
— Только что общался с митрополитом. Он пока решает технические моменты, но чемоданы собраны. Надеемся, что сегодня будет в Минске, — рассказал пресс-секретарь католической церкви в Беларуси Юрий Санько.

Деталей о точном времени и способе возвращения в страну пока нет.

Вчера, 22 декабря, апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич заявил: по информации государственных органов, архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения в страну.

О том, что вопрос с возвращением в Беларусь главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича будет решен, также говорил глава МИД Владимир Макей. По его словам, соответствующее поручение — найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов — дал Александр Лукашенко.

Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич не мог вернуться в страну около трех месяцев. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций», «как разрушать нашу страну».

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным.

Сейчас митрополит Минско-Могилевский временно живет в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая находится примерно в 15 км от белорусской границы. Руководство костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич осуществляет дистанционно.
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