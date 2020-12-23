







"Сейчас, анализируя, мы понимаем, что первая волна [пандемии COVID-19. — Еврорадио] была спокойнее — немного священников болело. А вот во время этой волны, боюсь ошибиться, даже четыре священника умерли от коронавируса.





Юрий Санько. В ноябре, например, половина священников минских болела (а в Минске служит около 50 священников). Я лично переболел тоже, но в более лёгкой форме. Но много священников были и на ИВЛ, и на "кислороде", — рассказал Еврорадио пресс-секретарь католической церкви в Беларуси







