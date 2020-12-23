Врач-инфекционист: Цифры уезжающих из Беларуси врачей шокируют





Никита Соловей стал известен стране в ноябре благодаря своему открытому обращению к спикеру верхней палаты парламента Наталье Качановой. Позже Соловей вступил в основной состав Координационного совета.





По мнению специалиста, решение закрыть границы продиктовано масштабным оттоком кадров из страны.





«С эпидемиологической позиции мы логики не видим. Логика есть, когда запрещают въезд в страну людей, которые потенциально могут быть инфицированы. Предполагаю, что это решение может быть связано с достаточно масштабным оттоком различных специалистов - меня цифры шокируют в плане медиков», - заявил Соловей в интервью DW.





«Моя коллега подсчитала, что среди ее знакомых уже уехало 24 человека - причем это состоявшиеся специалисты, с высшими категориями, часто - заведующие отделениями. Также мы видим большую активность медицинских работников по изучению иностранных языков - польского и немецкого. Если эта тенденция сохранится, то мы потеряем очень большой пласт медицинских работников с опытом работы, знаниями и навыками. Мы уже видим, что во многих учреждениях отсутствуют специалисты среднего возраста, есть только ближе к пенсионному и молодежь после университетов. В итоге получается, что тех, кто мог бы передать знания и опыт, не хватает. Это на самом деле проблема. Если ее не решать, мы столкнемся с дефицитом кадров, и это не может не отразиться на качестве оказания помощи», - пояснил он свое мнение.





Соловей также сказал, что вторая волна пандемии коронавируса в Беларуси проходит более тяжело.





«На сегодняшний день мы видим более высокую заболеваемость коронавирусной инфекцией, чем в первую волну пандемии, и больший процент тяжелых пациентов», - констатировал он.





«Во многих странах вторая волна протекает тяжелее, и причем с большей летальностью, чем это было в первую волну… Возможно, это просто особенность второй волны, особенность самого возбудителя коронавирусной инфекции», - добавил инфекционист.





Отвечая не вопрос о низком доверии к статистике Минздрава об эпидемический ситуации в Беларуси, Соловей признал, что врачи ей тоже не доверяют.





«Мы тоже ей не доверяем. Мы же лечим этих пациентов и видим истинные масштабы заболеваемости и летальности. Говоря об оценках, я могу ссылаться только на объективные данные, которые уже всплыли. Белстат подал данные в ООН по летальности (за второй квартал 2020 года), и мы видим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 5,6 тысяч человек. Можно сделать вывод, что эта избыточная летальность в бо инстве своем была обусловлена пандемией. Новых цифр у нас нет, но, когда они появятся, мы сможем ретроспективно оценить истинные масштабы проблемы. Уже понятно, что эти масштабы будут больше, чем в первую волну», - заключил врач.





Он также посоветовал властям все-таки использовать опыт других стран по сдерживанию распространения эпидемии.





«В частности, перевод на дистанционное обучение школ и ВУЗов - это существенно снизило во многих странах распространение вируса. Кроме того, нужен жесткий контроль за соблюдением масочного режима, потому что несмотря на то, что он у нас введен, это все равно остается выбором самого человека», - подчеркнул Соловей.