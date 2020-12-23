И что за напасть! В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса

Бразильские ученые идентифицировали новый штамм коронавируса в штате Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает во вторник газета Globo.





"У нас нет подтверждения тому, что эта мутация представляет повышенную опасность. Но это говорит об интенсивной циркуляции вируса по территории штата, а также о том, насколько важны меры социального дистанцирования и надзор", - приводит издание слова руководителя научной группы лаборатории биоинформатики Национальной лаборатории научных вычислений Аны Терезы Вашконселуш.





Как уточняется, речь идет о мутации уже распространенной на территории страны разновидности B.1.1.28.





Ученым также удалось выяснить, что данная разновидность возбудителя инфекции появилась еще в июле в Рио-де-Жанейро, после чего ее следы обнаруживали в 19 различных городах штата. В данный момент проверяется информация о том, стал ли новый штамм доминирующим в регионе.





Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных (7 318 821). По числу смертей (188 259) она уступает только Соединенным Штатам.





На минувшей неделе в стране зафиксированы рекордные с начала пандемии 333 028 случаев заражения и 5 233 летальных исхода (уровень середины сентября).







