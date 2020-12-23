







По информации Белорусской православной церкви, 15 декабря 85-летнего митрополита Филарета госпитализировали в больницу. На следующий день стало известно, что у него подтвержденный коронавирус.





"Мы не предоставляем такой информации, это врачебная тайна, существуют принятые нормы, касающиеся распространения подобной информации", – заявили Sputnik в среду в администрации одной из крупнейших в Минске клиник.





Там также отказались сообщить, в каком отделении находится митрополит Филарет и когда планируется его выписка.





"Данные сведения также относятся к врачебной тайне. Мы не даем комментариев по пациентам", – сказали в клинике.





В свою очередь в Минском епархиальном управлении сообщили, что митрополит Филарет по-прежнему находится в больнице и "состояние его удовлетворительное".





"Мы молится за здоровье митрополита. На данный момент у нас есть информация от медиков о том, что состояние его удовлетворительное. Была информация, что его практически сразу после госпитализации поместили в реанимацию", – сказали в епархиальном управлении.





Собеседник Sputnik также отметил, что митрополит находится под наблюдением высококвалифицированных врачей и опытного медперсонала.





Митрополит Филарет (в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев ) родился 21 марта 1935 года. 15 декабря его положили в больницу, на следующий день стало известно, что у 85-летнего митрополита подтвержденный коронавирус.



