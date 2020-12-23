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Врачебная тайна: медики не сообщают о самочувствии митрополита Филарета

Руководство минской клиники, куда помещен с коронавирусом почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет, не сообщает о его самочувствии, ссылаясь на врачебную тайну.



По информации Белорусской православной церкви, 15 декабря 85-летнего митрополита Филарета госпитализировали в больницу. На следующий день стало известно, что у него подтвержденный коронавирус. 

"Мы не предоставляем такой информации, это врачебная тайна, существуют принятые нормы, касающиеся распространения подобной информации", – заявили Sputnik в среду в администрации одной из крупнейших в Минске клиник.

Там также отказались сообщить, в каком отделении находится митрополит Филарет и когда планируется его выписка.

"Данные сведения также относятся к врачебной тайне. Мы не даем комментариев по пациентам", – сказали в клинике.

В свою очередь в Минском епархиальном управлении сообщили, что митрополит Филарет по-прежнему находится в больнице и "состояние его удовлетворительное".

"Мы молится за здоровье митрополита. На данный момент у нас есть информация от медиков о том, что состояние его удовлетворительное. Была информация, что его практически сразу после госпитализации поместили в реанимацию", – сказали в епархиальном управлении.

Собеседник Sputnik также отметил, что митрополит находится под наблюдением высококвалифицированных врачей и опытного медперсонала.

Митрополит Филарет (в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев ) родился 21 марта 1935 года. 15 декабря его положили в больницу, на следующий день стало известно, что у 85-летнего митрополита подтвержденный коронавирус.
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