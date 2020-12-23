Тьма отступает: день начинает прибывать





В народе праздник называли Мина-светлые очи или день Мины. Наши предки замечали, что с этой даты световой день начинает прибывать - как раз после Дня зимнего солнцестояния 22 декабря. По поверьям, в этот праздник можно вылечить больные глаза и улучшить зрение, если следовать особым правилам и не нарушать строгие запреты.





По церковным преданиям, Мина был знатным воином-вельможей, отличался красноречием и ораторским искуством. Он стал открыто проповедовать веру в Единого Бога в Александрии, куда император послал его для подавления восстания христиан в этом языческом городе. Разгневанный правитель разрешил предать Калликелада жестоким пыткам, но судья епарх Ермоген вместо этого сам принял от Мины крещение.





Разъяренный Максимиан лично прибыл в Александрию для экзекуции над христианами и приказал обезглавить Мину и Ермогена, а также еще одного уверовавшего в Спасителя Евграфа.





Приметы и традиции 23 декабря





В народном восприятии святой мученик Мина символизировал прозрение, поэтому многие поверья и традиции празднования связаны с верой в возможность вылечить глаза и "снять пелену с очей".





Согласно поверьям, проповедник не только обладал даром исцелять зрение, но и мог изгонять нечистых духов из людей, творить чудеса, лечить болезни и даровать способность четко видеть правду и ложь, добро и зло во всех словах, делах и явлениях.





В молитвах у святого просили о духовном прозрении, а также молили о здоровье и об исцелении от всяких глазных болезней.





По традиции, женщины в день Мины произносили особый заговор от полуночницы и нечисти, которая мешает спать детям.





Бытовали такие поговорки в этот день: «Со святого Мины - тьма нас мимо» и «Со святого Мины - с очей пелена».





Строго запрещалось в этот день наговаривать на людей дурное, судачить и сплетничать, так как недобрые и лживые слова могли обернуться на сглаз, но обращались именно против говорящего.





Еще одно правило в день Мины гласило, что если посмотреть в глаза нищему, которому подаете милостыню, то можно призвать беду на свою голову.





Главные приметы 23 декабря





Если в день Мины ясная погода, то скоро на придут крепкие морозы.





Если снегопады намели сугробы до самой изгороди, значит лето будет неурожайное.





Когда в небе в этот день белые блака, то вскоре придет похолодание.





Мерцающие и очень яркие звезды в ночном небе в этот день предвещают скорую стужу.





Когда созвездие Большая Медведица 23 декабря ярко сияет - готовьтесь к бурану.





Если же в небе звезды кажутся маленькими, что вскоре ждите снегопады.





Если в этот день сороки возле хат летают и лезут под стреху, то это сулит скорую вьюгу.





Именины 23 декабря празднуют: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Григорий, Евгений, Константин.