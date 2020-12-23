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У Администрации Фрунзенского района Минска спросили про БЧБ-гирлянды на окнах

Минчанин отправил в Администрацию Фрунзенского района Минска вопрос: будет ли считаться бело-красно-белая гирлянда на окне пикетом?

Ответ получился интересный. 

"Законодательством Республики Беларусь не предусмотрена подборка цветовой гаммы украшений на окнах квартир.

Дополнительно поясняем, что размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки, для публичной демонстрации гражданам, в соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия - пикетирования", - цитирует ответ tut.by

Документ подписан управляющей делами Граховской.
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