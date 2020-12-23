Об этом Reform.by сообщили его друзья.





Серафим после отчисления получил повестку в военкомат и проходил медкомиссию. Заключения на тот момент он так и не получил, но еще в конце ноября ему сказали, что его в любом случае переставляют на весенний призыв, так как сейчас все места уже заняты.

Но 21 декабря к Серафиму домой пришли участковый и представитель военкомата, вручили повестку на явку в тот же день.

В военкомате его увезли к медикам, где парню выдали заключение, что он «годен с ограничениями», затем в милиции сняли отпечатки пальцев и потом снова вручили повестку в военкомат на 22 декабря.





Ну а 22 декабря его из дома отвезли в военкомат, где сообщили, что он отправляется в армию прямо сейчас. Уже в 11 часов Ганичев был в своей части в Слуцке. Служить ему предстоит полтора года в железнодорожных войсках.





Отметим, накануне также в телеграм-канале студентов БНТУ сообщили, что не менее четверых отчисленных «за политику» студентов 22 декабря внезапно забрали в армию.

Напомним, что призыв должен был закончиться на минувшей неделе, но внезапно был продлен до конца года. Правящий режим, по сложившейся уже "традиции" объяснил продление коронавирусом, но, похоже, сделано это именно для того, что призвать на службу всех, кто может оказаться среди протестующих на улице.