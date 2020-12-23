



— Когда в августе-сентябре только раскручивался маховик массовых репрессий, многие белорусы в комментариях не стеснялись использовать для описания действий режима слово «геноцид», — обращает внимание Петр Кузнецов. — Я несколько раз вступал в обсуждение, где оспаривал правомерность применения этого термина в том контексте.





Геноцид — это целенаправленное физическое уничтожение какой-либо группы по какому либо признаку, чаще всего — народа, по национальному.





Холокост как массовое уничтожение евреев — это геноцид; массовая резня армян в начале XX века — это геноцид; куча примеров классического геноцида есть в новой и новейшей (да, наверное, не только в новой и новейшей) истории народов Африки.





То, что делали тогда и делают сейчас силовики, с большей степенью справедливости укладывается в понятие «террор», то есть насилие с целью запугивания, и в нашем случае это, безусловно, массовый террор.





Однако то, что сейчас вытворяют власти с распространением среди населения COVID-19, с учетом потенциальной смертельной опасности этого вируса для многих уязвимых групп, уже, похоже, приобретает определенные признаки как раз геноцида.





Потому что, если пользоваться вирусом как бактериологическим оружием, создавая наилучшие условия для его максимального охвата, одновременно занижая статистику и дезинформируя людей и тем самым снижая бдительность — это уже очень тревожная история.





Мы знаем, что власти специально максимально забивают тюрьмы людьми, даже в тех случаях, когда заключение нельзя применять и даже в тех случаях, когда их собственные «законы» предусматривают штрафы. Мы видим признаки исполнения плана по посадкам.





Мы уже осведомлены, что заключенным не передают средства индивидуальной защиты, хотя они и есть в передачах от родных. И мы отлично отдаем себе отчет в том, что такая линия поведения сегодня направлена именно на то, чтобы вирус распространился среди людей как можно шире. Случайно так составить цепочку действий практически нереально.





Тут появились новости о том, что в Беларуси сертифицировали российскую вакцину. В Рунете предостаточно материалов на тему, почему этот препарат является скорее снадобьем. Там же больше чем достаточно свидетельств того, что ни одна страна мира не допустила это зелье к себе, ну, кроме Беларуси. И даже в самой России использовать ее планируется лишь для вакцинации бюджетников. И очень закономерно возникает вопрос: чем это власти собрались колоть белорусов?





Но это не единственный вопрос. Тут на днях Bloomberg опубликовал данные о том, какая страна на поставку скольких доз вакцины (всех производителей) заключила контракты. В развитых странах показатель достигает почти 200% населения, то есть, грубо говоря, почти по 2 дозы на человека. Украинцы очень расстроились, что их показатель на уровне африканской страны — менее 10%. Зато Беларусь — единственная страна в Европе, по которой данных просто нет, на карте — «черная дыра».





Тот факт, что наши ведомства в таком вопросе демонстрируют максимальный уровень непрозрачности, не озвучивая в конкретике и в цифрах никаких планов по вакцинации, как минимум ставит второй вопрос: а действительно ли белорусов собираются хоть чем-то прививать?





Мы имеем примерно следующий расклад: в стране реально созданы все условия для максимального распространения заразы; из действий по борьбе мы наблюдаем лишь видеоролики в «Пул первого» об очередном посещении той или иной «красной зоны»; в стране сертифицируется для «массовой вакцинации» очень сомнительный препарат; полное отсутствие конкретики и прозрачности в планах вызывает сомнения в том, что реальная вакцинация вообще планируется.





Действия властей в период первой волны COVID-19, при большом желании, можно расценить как халатность, разгильдяйство и головотяпство.





А вот творческий подход, демонстрируемый в ходе второй волны, в новой Беларуси, я думаю, придется как минимум расследовать.