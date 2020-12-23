



— Разработка белорусской вакцины сейчас на стадии планирования. Мы уже выбрали технологии, которые будем использовать для данной работы, определяемся со штаммами, определяемся с целевыми белками. То есть работа ведется достаточно активно.





По словам Гончарова, возглавляемая им рабочая группа была создана месяц назад. Над вакциной будет работать не только Институт биофизики, но и Институт генетики и цитологии, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава. Клинические исследования будут проводить в Гомеле и в Минске — на базе двух медицинских университетов.





Что касается сроков появления вакцины, то на ее разработку уйдет не меньше трех лет.





— Разработка прототипа — ориентировочно полтора года, доклинические испытания на лабораторных животных — плюс примерно полгода, дальше — клинические исследования. На сколько они затянутся, зависит от очень многих факторов.





Специалист напомнил, что ранее в Беларуси вакцины никогда не разрабатывались.





— Это новая для Беларуси задача, но она стратегически важна, потому что в мире все чаще случаются вспышки новых инфекционных заболеваний. Где гарантия, что следующая пандемия не будет через два-три года.





О том что Беларуси необходимо разработать собственную вакцину от коронавируса, заявил Александр Лукашенко.





— Есть ученые, есть наработки, есть школа — надо этим заниматься. На что выйдем, я вас хочу сегодня послушать, чтобы зря не тратить деньги. Поэтому собственными белорусскими вакцинами заниматься будем. Есть определенный потенциал и в Минздраве, и в Академии наук. Как мне докладывают, на решение этой задачи уже нацелены ведущие сотрудники и ученые в сферах вирусологии, иммунологии, генетики, клеточной инженерии, — заявил сегодня на совещании Лукашенко.





Ранее он говорил, что на создание отечественной вакцины понадобится 5 млн рублей.





Пока же белорусов будут вакцинировать российской вакциной от коронавируса «Спутник V» Гам Ковид Вак. Массовая вакцинация начнется в январе.





— Мы планируем вакцинировать 1,2 млн населения в январе, феврале, марте и апреле, а затем выйти на показатель в 5−5,5 млн привитых от коронавирусной инфекции. Больше, наверное, нет, потому что не стоит вопрос тотальной иммунизации. Вопрос не в деньгах, а в целесообразности и противопоказаниях, — рассказал глава Минздрава Дмитрий Пиневич.

