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В Брестской области изверг убил ребёнка за громкий плач

23-летнему подозреваемому грозит пожизненное заключение



Чудовищное преступление произошло в Брестской области в середине декабря. Молодой отчим убил сына сожительницы. Подробности выяснили корреспонденты «Першага Регiёну».

О происшествии нам рассказали жители деревни Большие Орлы в Столинском районе. 14 декабря в местную больницу позвонила 26-летняя женщина и рассказала о смерти своего маленького сына. Ребёнку, по нашим данным, был год и 4 месяца.
 
Приехавшие на место медики заметили на теле малыша множество травм. По непроверенной информации, якобы у ребёнка была повреждена голова, сломаны рёбра. Кроху забрали на экспертизу. А его 23-летнего отчима отвезли в Следственный комитет.

Именно его подозревают в избиении мальчика. Как говорят местные жители, извергу не нравился громкий плач ребёнка. Почему мать не остановила избиение сына, непонятно.

Следователи возбудили уголовное дело по статье по ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый сейчас под стражей, ему грозит пожизненное.
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