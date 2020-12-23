Литва приняла по гуманитарным причинам почти 350 белорусов

















"За весь период с августа по 20 декабря на территорию Литовской республики по особым гуманитарным причинам с разрешения министра внутренних дел прибыли 347 граждан Беларуси, 74 гражданина обратились за убежище", - сказал Любаевас на пресс-конференции.





В то же время, по его словам, в Польшу перебрались 606 белорусов, а за убежищем обратились 127.





С понедельника Беларусь ввела запрет на выезд из страны для своих граждан, мотивируя это борьбой с коронавирусом. Однако, сообщил Любаевас, ситуация кардинально не изменилась: возглавляемая им служба с ноября фиксирует рост попыток нелегального перехода границы, также продолжают поступать просьбы об убежище.





"Сейчас сложно оценивать, позволят ли гражданам Беларуси выезжать из страны, чтобы обращаться за убежищем или по гуманитарным причинам, однако в период с 1 ноября по 20 декабря возросло количество случаев, когда граждане Беларуси прибывают на территорию Литовской республики не через госграницу, опасаясь проверок на пунктах контроля или с просьбой об убежище. Можно прогнозировать, что такие случаи будут случаться чаще", - предположил чиновник.





Он отметил, что, учитывая эти тенденции принимаются дополнительные меры: усилен контроль и надзор на границах, при необходимости может быть привлечено больше сотрудников.