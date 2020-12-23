



В перечень вошли:





«Алеся».

«Беларускі гістарычны часопіс».

«Бярозка».

«Вместе!».

«Вожык».

«Вясёлка».

«Журнал специального назначения».

«Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Мясцовае

самакіраванне»).

«Знамя юности».

«Зорька».

«Літаратура і мастацтва».

«Маладосць».

«Мастацтва».

«Народная асвета».

«Народная газета».

«Нёман».

«Полымя».

«Родная прырода».

«Рэспубліка».

«СБ. Беларусь сегодня».

«Сельская газета».

«Спортивная панорама».





Ранее сообщалось, что финансирование средств массовой информации из республиканского бюджета в 2021 году планируется на уровне 156,04 млн рублей. При этом телевидение и радиовещание получат 133,88 млн рублей, печатные СМИ и издательства — 7,62 млн рублей, а на прочие вопросы в области СМИ заложено 14,54 млн рублей.



