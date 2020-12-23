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Определены печатные СМИ, которые получат деньги из республиканского бюджета

Правительство Беларуси одобрило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых будет оказана поддержка из республиканского бюджета в 2021 году. Постановление принято 21 декабря и опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.


В перечень вошли:

«Алеся».
«Беларускі гістарычны часопіс».
«Бярозка».
«Вместе!».
«Вожык».
«Вясёлка».
«Журнал специального назначения».
«Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Мясцовае
самакіраванне»).
«Знамя юности».
«Зорька».
«Літаратура і мастацтва».
«Маладосць».
«Мастацтва».
«Народная асвета».
«Народная газета».
«Нёман».
«Полымя».
«Родная прырода».
«Рэспубліка».
«СБ. Беларусь сегодня».
«Сельская газета».
«Спортивная панорама».

Ранее сообщалось, что финансирование средств массовой информации из республиканского бюджета в 2021 году планируется на уровне 156,04 млн рублей. При этом телевидение и радиовещание получат 133,88 млн рублей, печатные СМИ и издательства — 7,62 млн рублей, а на прочие вопросы в области СМИ заложено 14,54 млн рублей.
Reform.by
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