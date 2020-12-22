Без чего не представляют новогодние праздники и как планируют встретить 2021 год. Результаты опроса корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Viber.





Для 58% респондентов уходящий год был сложным. Они с нетерпением ждут 2021-го и верят, что он будет гораздо лучше. Треть пользователей (33%) отметила, что год мог бы быть хорошим, если бы не коронавирус. Поэтому они скорее ждут конца пандемии, а не наступающий год. И только 9% опрошенных считают, что 2020 г. был для них успешным.





На вопрос о том, какие новогодние подарки вам не нравятся больше всего, 30% респондентов указали безделушки, вроде свечей и магнитов на холодильник. 25% — сувениры с символом года, так как не знают куда их приспособить. 22% не понимает, зачем дарить мандарины и шампанское, если они и так у всех есть. 19% против шампуней и гелей в качестве подарка. И лишь 4% устали от того, что на каждый Новый год им дарят носки.





Не может представить Новый год без елки и бенгальских огней 51% опрошенных. 37% — без мандаринов и оливье. При этом, 12% респондентов считают, что праздник не состоится без любимых фильмов, как например, «Ирония судьбы или с легким паром».





В период пандемии, находясь на самоизоляции, особенно актуально не забыть поздравить близких и друзей с наступающими праздниками. 49% пользователей предпочитают поздравлять в новогоднюю ночь по телефону. 41% опрошенных удобней написать сообщение и разослать его в социальных сетях и мессенджерах. 33% из них отправляют веселые новогодние стикеры, гифки, картинки или видео с поздравлениями. И только 9% готовят подарки и пишут письма заранее. 25% ответили, что всегда звонят по мессенджеру и поздравляют тех, кто не рядом.





Данные были получены в результате опроса в официальном сообществе мессенджера в Беларуси. В исследовании приняли участие более 1 тыс. респондентов.



