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Стало известно, сколько депутатов Палаты представителей переболели COVID

Десять депутатов нижней палаты белорусского парламента сдали антиковидную плазму в РНПЦ трансфузиологии.

Как пишет Sputnik, антиковидную плазму сдали в пятницу в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий 12 представителей нижней палаты, из них десять депутатов (из 110 – Sputnik), рассказала член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Марина Шкроб.
По ее словам, одним из видов помощи для заболевших пациентов является антиковидная плазма.

"Антитела можно получить только вместе с этой плазмой. То есть эту плазму должен кто-то сдать", – отметила Шкроб, ее слова приводит БелТА.

Она подчеркнула, что есть нюансы использования плазмы, но они в настоящее время изучаются.

"Я думаю, что мы уже гораздо лучше знаем, как ее применять, чем это было в первой волне. И поэтому каждый человек, который имеет возможность помочь, должен это делать. Чтобы бороться с инфекцией, нужно создавать запасы антиковидной плазмы, потому что мы не знаем, как эта болезнь будет развиваться", – уверена Шкроб.

Напомним, в октябре коронавирус диагностировали у председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрея Савиных.

За минувшие сутки в Беларуси выявлено 1858 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии зарегистрировано более 177 тысяч заболевших, выздоровели почти 155 тысяч человек.
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