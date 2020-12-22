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Остров невезения: британцев предупредили о дефиците продуктов

Британский консорциум розничной торговли предупредил, что с 27 декабря в супермаркетах страны может возникнуть дефицит некоторых продуктов, пишет Mirror.

Фото: Molly Darlington / Reuters

Британский консорциум розничной торговли предупредил, что с 27 декабря в супермаркетах страны может возникнуть дефицит некоторых продуктов, пишет Mirror.

Полки супермаркетов начали пустеть 21 декабря после того, как Франция объявила о планах закрыть границу на 48 часов из-за нового штамма COVID-19. Очереди рядом с магазинами начали выстраиваться с пяти утра, за час до открытия, поскольку страну охватил страх перед дефицитом.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила 22 декабря, что правительство ведет переговоры с французскими властями по поводу возобновления грузовых и пассажирских перевозок. Овощи в стране могут закончиться, если французы не снимут запрет через 48 часов, пишет lenta.ru

Поскольку цепочки нарушены, Лондон оказался на пороге торговой блокады. Поставки продовольствия в Великобританию из Евросоюза составили четверть от общего объема в прошлом году. Кроме того, перебои в работе портов приводят к тому, что британские экспортеры мяса и рыбы не могут отправить свой товар в Европу.
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