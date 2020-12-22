+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Очередной абсурдный приговор: два года тюрьмы за выход на дорогу

Вынесены приговоры по делу блокировки дороги в Серебрянке.

Очередной абсурдный приговор: два года тюрьмы за выход на дорогу
22 декабря в Ленинском суде г. Минска вынесены приговоры по делу по блокировки дороги в Серебрянке. Ольге Класковской присудили два года лишения свободы в колонии общего режима, Артуру Булавскому и несовершеннолетнему Максиму Бабичу — два с половиной и три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение ("домашней химии") соответственно. 

Парней освободили из-под стражи в зале суда.

Уголовное дело в отношении Ольги Класковской, Максима Бабича и Артура Булавского было возбуждено по ч.1 ст. 342 и ч. 2 ст.339 Уголовного кодекса. Их обвинили в перекрытии движения транспорта на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова вечером 13 октября. У них возникла стычка с одним из водителей. 

Ольга Класковская и Максим Бабич признаны политзаключенными.

В деле пятеро потерпевших. Но все они не имели претензий.

В последнем слове Ольга Класковская говорила:

"Калi мяне затрымлiвалi, вельмi моцна збiлi. Мне стала вельмi кепска ў мiлiцыi, выклiкалi медыцынскую дапамогу. Мяне адвезлі ў 5-ты шпiталь, дзе дыягнаставалi ЧМТ і страсенне мозгу. Гэта ўсё ёсць у крымiнальнай справе, але чамусьцi такія дробязi нiкому не цiкавы. 

Пасля таго, як мне было прызначана лячэнне, мяне скралi невядомыя ў балаклавах лiтаральна з-пад кропельнiцы, з катэтарам. Калі я трапiла на Акрэсцiна, а пасля ў Жодзіна, мне было адмоўлена ў медыцынскай дапамозе, нягледзячы на заключэнне. 

У РУУСе я адмовiлася даваць паказанні, мне пагражалi растрэлам некалькi разоў у выпадку, калі я не пачну сведчыць супраць сябе альбо iншых людзей. Я адмовiлася. Яны мяне не зламалi і не зламаюць. Калi мяне асудзяць па гэтым артыкуле, для мяне гэта будзе вялiкi гонар. Значыцца, маё жыццё было пражыта недарэмна, я са сваiм народам. 

Жыве Беларусь!"
Источник: spring96.org
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]