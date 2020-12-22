Опрос Viber: после 2020 беларусы уже не строят планы на год вперед

Данные были получены в результате опроса в официальном сообществе Viber в Беларуси. В исследовании приняли участие более 1000 респондентов, среди которых: 59% — работающие специалисты, 16% — школьники, 12% — пенсионеры, 5% — студенты и 8% опрошенных выбрали вариант «Другое».





Для 58% респондентов уходящий год был сложным. Они с нетерпением ждут 2021 и верят, что он будет гораздо лучше. Треть пользователей (33%) отметила, что год мог бы быть хорошим, если бы не коронавирус. Поэтому они скорее ждут конец пандемии, а не наступающий год. И только 9% опрошенных считают, что 2020 был для них успешным.





На вопрос о том, какие новогодние подарки вам не нравятся больше всего, 30% респондентов указали — безделушки, вроде свечей и магнитов на холодильник. 25% — сувениры с символом года, так как не знают куда их приспособить. 22% не понимает, зачем дарить мандарины и шампанское, если они и так у всех есть. 19% против шампуней и гелей в качестве подарка. И лишь 4% устали от того, что на каждый Новый год им дарят носки.





Не может представить Новый год без елки и бенгальских огней 51% опрошенных. 37% — без мандаринов и оливье. При этом, 12% респондентов считают, что праздник не состоится без любимых фильмов: «Ирония судьбы или с легким паром», «Один дома».





В период пандемии, находясь на самоизоляции, особенно актуально не забыть поздравить близких и друзей с наступающими праздниками. 49% пользователей предпочитают поздравлять в новогоднюю ночь по телефону, в то время как для 41% опрошенных удобнее написать сообщение и разослать его в социальных сетях и мессенджерах.





К слову, 33% из них отправляют веселые новогодние стикеры, гифки, картинки или видео с поздравлениями. И только 9% готовят подарки и пишут письма заранее. 25% ответили, что всегда звонят по Viber и поздравляют тех, кто не рядом.





Половина пользователей планирует провести новогодние праздники с семьей и друзьями. 39% опрошенных в этом году встретят праздник дома — коронавирус и социальная дистанция. 7% приветствуют активный отдых и надеются, что выпадет снег. Лишь немногие (4%) рискнут и отправятся в путешествие за новыми впечатлениями и эмоциями.





На вопрос о том, строят ли пользователи планы на 2021 год, почти половина респондентов выбрала ответ, что после 2020 уже никто не верит в планы. 42% настроены более оптимистично и обязательно займутся списком планов на год. И лишь 15% привыкли все продумывать заранее.