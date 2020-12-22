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Черногория больше не будет закрывать границы для туристов

Новый министр финансов Черногории Милойко Спаич признал, что закрытие границ, связанное с пандемией коронавирусной инфекции, было ошибкой



Об этом сообщил «Forbes» со ссылкой на «Bloomberg». Новый министр финансов Черногории Милойко Спаич признал, что закрытие границ, связанное с пандемией коронавирусной инфекции, было ошибкой. Страна слишком зависима от туризма, чтобы позволить себе полную изоляцию. Доходы туротрасли Черногории в уходящем году упали на 90 процентов. В связи с этим новому правительству необходимо реанимировать экономику и есть понимание, что границы необходимо оставлять открытыми. Причем не только для соседей по Балканскому полуострову, но и для всей Европы, России и остального мира. «Мы усвоили урок», — цитируют Спаича СМИ.
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