







В этом ноябре 38-летний мужчина возвращался из гаража домой. У него было плохое настроение из-за личных проблем, поэтому он захотел напакостить кому-нибудь еще. Для этого разбросал саморезы, которые по счастливой случайности взял с собой. Количество металлических предметов удивляет – 510 штук, пишет генеральная прокуратура.





Место для плохого дела тоже странное: подъезд к одному из подразделений Госпогранкомитета. Камеры видеонаблюдения, размещенные на этом здании, в итоге и запечатлели злодеяние мужчины. Что касается саморезов, то их быстро убрали – никакого вреда они не причинили.

Мужчину задержали и завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.