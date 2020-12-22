Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может быть более заразным для детей, заявил профессор лондонского Имперского колледжа Нил Фергюсон, передает Sky News.





Эксперт пояснил, что пока ученые не понимают механизма такого явления, но об этом свидетельствуют статистические данные. «Есть намек на то, что штамм имеет более высокую склонность к заражению детей. Мы не установили какой-либо причинно-следственной связи, но можем видеть это в статистике», — рассказал он на конференции.





По словам Фергюсона, в последнее время медики фиксируют новый штамм коронавируса среди детей в возрасте до 15 лет чаще, чем его предшественника.





Профессор Венди Барклай призвала к осторожности при оценке подобных данных и отметила, что большая опасность нового штамма для детей пока точно не установлена. И напомнила, что оригинальный вариант вируса поражал их реже.





«Мы не говорим, что это вирус, который поражает конкретно детей. Мы знаем, что SARS-CoV-2 в том виде, в каком он возник, был менее заразным для детей в сравнении со взрослыми, и на этот счет есть много гипотез», — объяснила Барклай.





По ее словам, новый штамм отличается от старого особенностями проникновения в клетки человеческого организма и это может значить, что теперь «дети, возможно, так же восприимчивы к этому вирусу, как и взрослые».









Команда Имперского колледжа в Лондоне получила известность весной этого года, когда ученые представили несколько докладов о сценариях распространения коронавируса и реальной ситуации с долей переболевших. В частности, Фергюсон был одним из тех, кто оценивал его распространение в популяции выше, чем о том свидетельствовали результаты массового тестирования.





О новом штамме коронавируса впервые сообщила Великобритания на прошлой неделе. Премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что новый вариант может быть на 70% заразнее существующего вируса. В то же время пока нет данных, что это приводит к более тяжелому течению COVID-19, отмечал он.





Новый штамм COVID-19 обнаружили еще в ряде стран, в том числе в Дании и ЮАР. После появления соответствующих данных ряд стран ограничили авиасообщение с Британией и другими государствами, где он был выявлен.