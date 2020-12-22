







В редакцию Blizko.by попало интересное письмо, которое разослали в одну из сетей аптек. В нем сказано, что с Нового года власти планируют ввести НДС в размере 10% на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медтехнику. Это скажется на итоговой стоимости этих позиций для конечного потребителя.

В связи с этим, говорится в письме, люди с хроническими заболеваниями и те, кто принимают препараты на регулярной основе, могут «отреагировать на эту новость». Подразумевается ли под этой формулировкой появление больших очередей или массовая скупка лекарств, неизвестно.