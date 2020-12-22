+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

С 1 января в Беларуси подорожают лекарства? Смотрите, какое письмо рассылают в столичные аптеки

К повышению цен на лекарства и другие медицинские изделия минские аптеки готовятся уже сейчас.



В редакцию Blizko.by попало интересное письмо, которое разослали в одну из сетей аптек. В нем сказано, что с Нового года власти планируют ввести НДС в размере 10% на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медтехнику. Это скажется на итоговой стоимости этих позиций для конечного потребителя. 
 
В связи с этим, говорится в письме, люди с хроническими заболеваниями и те, кто принимают препараты на регулярной основе, могут  «отреагировать на эту новость». Подразумевается ли под этой формулировкой появление больших очередей или массовая скупка лекарств, неизвестно.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]