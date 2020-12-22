Подпольный покерный клуб работал в Жлобине под видом бара









"Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса, осуществлявшейся в городе Жлобине", - сообщили в ведомстве.





По данным следствия, весной 2014 года житель Жлобинского района совместно с двумя жителями Жлобина учредил общество с ограниченной ответственностью с заявленным основным видом деятельности – организация отдыха и развлечений. Партнеры арендовали помещение, приобрели мебель для бара и оборудование для проведения азартных игр.





"Официально организация работала как питейное заведение, в котором функционировал клуб спортивного покера, где играют на интерес. В действительности же в баре проводились покерные турниры с призовыми фондами и кэш-игры. Клуб получал до 10% от призовой суммы, а также плату за аренду игровых столов. При этом доходы от игорного бизнеса проводились в основном по "черной бухгалтерии", - уточнили в СК.





Там рассказали, что подпольный покерный клуб работал на протяжении пяти лет. Установлено более 300 игроков из Гомельской, Могилевской и Минской областей.





"За это время сменилось несколько номинальных директоров организации. Реальным руководителем был 44-летний житель Жлобинского района. Его 38-летний партнер работал в качестве администратора. Третий компаньон, изначально не осведомленный о незаконной деятельности клуба, вышел из состава учредителей через несколько месяцев после его открытия. Летом 2019 года свою долю в бизнесе продал и главный управленец", - раскрыли детали дела в ведомстве.





В СК пояснили, что толчком к расследованию этого дела стал звонок на горячую линию министерства по налогам и сборам посетителя клуба, который сообщил, что при приобретении игровых фишек ему не выдали чек. Реальным поводом для обиды стала задержка с выплатой выигрыша.





"На основании материалов проверки следственным управлением УСК по Гомельской области было возбуждено уголовное дело. С участием фигурантов проведены необходимые следственные действия, в том числе несколько очных ставок, изучена документация по финансово-хозяйственной деятельности организации", - рассказали в комитете.





Следствие пришло к выводу, что житель Жлобинского района по предварительному сговору с жителем Жлобина организовал и осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса без лицензии, в результате чего незаконно получил д д в сумме не менее Br76 тыс. Его напарник, действуя на различных этапах совершения преступления как с ним, так и с иным лицом, получил доход в сумме не менее Br80 тыс.





На основании собранных по делу доказательств фигурантам предъявлено обвинение по ч.2 ст.233 (предпринимательская деятельность, осуществляемая без лицензии, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении первого обвиняемого избрана мера пресечения в виде залога, в отношении второго – в виде личного поручительства.





Уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.