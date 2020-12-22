Власти подкорректировали положение о распределении выпускников

Соответствующе постановление Совета министров №737 от 17 декабря опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.





Руководители учреждений образования теперь будут обязаны не позднее, чем за два месяца до начала распределения, составить соответствующие списки выпускников, в том числе тех, которые получают среднее специальное или высшее образование I ступени, отучились не менее половины срока и финансировалось за счет средств республиканского или местных бюджетов на дневной форме.





Также руководители образовательных учреждений должны не позднее, чем за месяц до начала распределения организовать работу по ознакомлению выпускников с положением, порядком работы комиссий, с планами распределения.





Первоочередное право выбора

Первоочередным правом выбора на распределении мест работы пользуются выпускники, которые включены в банк данных одаренной и талантливой молодежи.





Также смогут выбирать те, кто прошел срочную военную службу или службу в резерве, имеют рекомендации воинских частей, органов пограничной службы на обучение в учреждениях образования, достигшие высоких результатов в учебе и высоких показателей в общественной работе.





Достигшими высоких результатов в учебе считаются те, которые за период обучения имеют не менее 50% отметок 8 баллов и выше, а остальные отметки – не ниже 6 баллов.





К имеющим высокий показатель в общественной работе относятся участвующие в работе органов самоуправления, молодежных общественных объединениях, в спортивных соревнованиях, выставках, волонтерском и студотрядовском движении и ряде других.





Высокий результат в научно-исследовательской деятельности признается у выпускников, которые участвовали в конкурсах научных работ или конкурсов технического творчества, олимпиадах по специальности и других.





Перераспределением выпускников, молодых специалистов и рабочих занимается учреждение образования в течение установленных сроков обязательной работы по распределению.





Выпускники, которые не отработали обязательный срок по распределению после получения образования, в случае отчисления из учреждения образования, обязаны в пятидневный срок после издания приказа об отчислении обратиться в администрацию учреждения, где они учились.







