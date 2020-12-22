Главный спонсор ОМОНа - это МЫ

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О том, сколько денег на поддержку режима Лукашенко отдают те из нас, кто курит, покупает алкоголь и ездит на своем авто. Спойлер: много.

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На прошлой неделе депутаты одобрили повышение налогов в некоторых сферах бизнеса, а также отмену некоторых льгот по НДС и индексацию сумм самих налогов. Еще чуть раньше Минфин заявил о подорожании акцизов. 

Что такое акцизы, сколько процентов они занимают в бюджете и много ли удастся сэкономить, отказавшись от алкоголя, сигарет и личного транспорта, об этом в материале Оnliner.by

Главные мысли

Чаще всего подакцизными становятся товары, связанные с вредом для здоровья и экологии или с каким-то вредом в отношении социальных норм или нежелательным поведением.

Акциз — это один из самых старых типов косвенных налогов. Он уплачивается производителем и дальше переносится полностью всей своей стоимостью на продукт. То есть фактически этот налог платит конечный покупатель товара — точно так же, как и НДС.

В Беларуси акцизы платятся на алкоголь, табачные изделия и автомобильное топливо. В мире акцизы могут быть связаны также с игорной деятельностью.

Акцизы — это достаточно большая статья для госбюджета. Акцизы платятся на 100% именно в госбюджет. В местные бюджеты они не идут. 

Из госбюджета оплачиваются в первую очередь армия и силовые структуры. 

«Социалка» финансируется из местных бюджетов.

14% от всех доходов госбюджета составляют как раз акцизы. По официальной статистике Минфина, примерно 200-300 млн рублей в месяц государство собирает благодаря этому налогу.

Акцизы в том или ином виде платят все белорусы. Но 

больше всего платят те, кто пьет, курит и ездит на личном авто. Это самые крупные плательщики акцизов. 

Те, кто ведет здоровый образ жизни и ездит на общественном транспорте, акцизов практически не платят. 

Почему? Потому что стоимость топлива разделяется на большое количество пассажиров, плюс в стране общественный транспорт дотируется из бюджета.

Самые «дорогие» в плане акцизов — это крепкие спиртные напитки. К примеру, с каждой бутылки водки 0,5 литра 3 рубля акцизов, с бутылки «чернил» — 2,5 рубля. Акциз с каждой пачки сигарет варьируется от 0,5 до 1,5 рубля с пачки.

Согласно статистике проекта «Кошт урада», экономия тех людей, которые не употребляют подакцизные товары, составляет до 16% от тех денег, которые приходят вам на карту. 


То есть, к примеру, если у вас на карту пришло 1000 рублей, а вы любите курить, пить и ездить на личном авто, то вы заплатите 100—150 рублей акцизов. Это приличные деньги, сопоставимые с НДС.

По данным Белстата, в III квартале почти 59% домохозяйств признали, что имеют вредные привычки: курят и выпивают. В месяц в среднем у них уходит 48 рублей на алкоголь и сигареты, то есть в год это 576 рублей.

Более состоятельные люди покупают более дорогой алкоголь и сигареты, а также больше тратятся на топливо. Соответственно, они платят и больше акцизов.

Если семья просто откажется от алкоголя и табака, а также будет ездить на общественном транспорте, то в год в среднем можно сэкономить сумму, равную месячной зарплате.

Доля акцизов постепенно растет и занимает все больший процент в бюджете.

Минфин решил увеличить акцизы по нескольким причинам. 

Во-первых, это большой процент бюджета. К примеру, за девять месяцев 2019 года акцизы в бюджете составляли 14,9%, а за девять месяцев 2020-го — уже 17,4%. То есть за год на 2,5% доля акцизов выросла. 

Во-вторых, акцизы не на слуху у людей. Если повысить, к примеру, подоходный налог, то это очень громко будет обсуждаться в обществе и люди будут крайне недовольны. Акцизы — это достаточно скрытый налог. Люди увидят его только тогда, когда производители повысят цены.
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