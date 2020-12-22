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В ВОЗ пояснили, стоит ли поднимать тревогу из-за мутации коронавируса

В организации пока не видят оснований полагать, что имеющиеся вакцины не справятся с новым штаммом COVID-19.


В ВОЗ прокомментировали большую тревогу из-за распространения нового и потенциально более заразного варианта коронавируса, который возник в Великобритании. В организации пояснили, что мутация - это нормальная часть эволюции пандемии.

Представители ВОЗ также указали и на положительную сторону факта обнаружение мутированной версии COVID-19. Ведь, как пишет Reuters это говорит о том, что новые инструменты для отслеживания инфекции работают.

"Нам нужно найти баланс. Очень важно выстроить прозрачность, очень важно говорить людям правду. Но также важно осознать, что это нормальная часть эволюции вируса", - сказал чрезвычайный начальник ВОЗ Майк Райн, комментируя решение ряда стран фактически изолировались от Британии и ЮАР.

"Иметь способность отслеживать этот вирус так точно, так осторожно и так научно в реальном частые - это реальная положительное изменение для глобального здравоохранения. И страны, которые проводят такой надзор, заслуживают похвалы", - добавил он.

Ссылаясь на данные из Великобритании, чиновник ВОЗ объяснили, что у них нет доказательств, которые бы говорили о том, что новый вариант коронавируса вызывает более тяжелую или более смертельную форму COVID-19, чем все другие штаммы. Хотя есть признаки того, что он распространяется значительно быстрее.

Райн добавил, что страны остановили транспортное сообщение с Британию, проявив тем самым крайнюю осторожность и оценив риски.

"Это разумно. Но также важно, чтобы все осознали, что такое случается, эти вариации возникают", - добавил он.

В ВОЗ также отметили, что мутация коронавируса пока происходит значительно медленнее, чем в случае гриппа. А новый вариант COVID-19 все равно менее заразен, чем другие инфекции, такие как свинка. В организации также заверили, что разработанные вакцины от коронавируса должны быть эффективными и против нового штамма. Хотя проверки продолжаются.

Новый вид коронавируса: что известно

Мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. 19 декабря премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый вид коронавируса может быть заразнее на 70%.

На этом фоне все больше стран прекращают авиасообщение с Великобританией. В частности Дания закрыла воздушное пространство для самолетов из Великобритании на 48 часов, чтобы оценить ситуацию и понять, какие дальнейшие меры нужны, сообщил глава Минздрава Магнус Хеунике в Twitter.

Польша отменила полеты самолетов из Великобритании с полуночи понедельника, написал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter. Дата возобновления рейсов не уточняется. 

Всего ограничения на авиасообщение с Великобританией и странами, где была зарегистрирована новая мутация, ввели более 20 государств. Украина также планирует закрыть авиасообщение с Великобританией.

Между тем, "британский" вид коронавируса уже зафиксирован в Италии.
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