Новогодние вечеринки запретили в отелях Египта





Данное решение позволит избежать скопления туристов в маленьких помещениях в праздничный период. Нарушителям запрета грозят внушительные штрафы. За соблюдением ограничений в отелях будут следить сотрудники Министерства туризма Египта.





По словам экспертов, подобные запреты не усугубят положение в туриндустрии страны: загрузка ресторанов и отелей на Новый год будет весьма слабой, в том числе из-за урезанного режима работы, запрета на функционирование кальянных и небольшого числа иностранных гостей.





По данным египетских СМИ, в предстоящие праздники отели Хургады будут работать только с десятипроцентной загрузкой. По оценкам местных властей, в текущем году по сравнению с 2019-м страна потеряет 72% въездного потока: за год количество иностранных туристов уменьшилось с 13 до трех миллионов. Убытки от сокращения турпотока оцениваются в миллиард долларов в месяц.