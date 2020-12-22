Как ему это удалось?





— После прибытия новой волны задержанных, всех «принимали» в коридоре, после чего распределяли по камерам. В это время творился настоящий хаос, более 60 человек стояли у стены, ОМОНовцы сидели в смартфонах и читали телеграм, а наши вещдоки просто валялись на полу. В этот момент мне удалось незаметно забрать свой телефон и ключи, – рассказал подписчик.





За 15 суток, несмотря на ежедневные обыски, смартфон так и не обнаружили.





В десятиместной камере на постоянной основе находилось 18 человек.

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