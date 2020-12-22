Стало известно, как может пройти железная дорога в аэропорт









В соответствии с документом, проект предусматривает строительство дополнительного электрифицированного железнодорожного пути на существующем участке Степянка-Городище. Он будет проложен вдоль существующих главных путей. На этом участке предстоит расширить мосты, путепроводы, удлинить существующие трубопроводные переходы.





Также предполагается строительство нового железнодорожного пути к аэропорту. Дополнительный путь будет строиться от остановочного пункта Слобода в направлении аэропорта вдоль автодороги М2. Тут потребуется построить мост через реку Уша, а также возвести путепроводы. Поезда будут останавливаться в аэропорту справ от въезда на эстакаду аэропорта. Протяженность этого участка составит около 18 км.





Запланировано строительство остановочного пункта в «Великом камне».





Компенсационные выплаты на первом участке дороги до Городища оценены в 36,6 тыс. БВ или почти 989 тыс. рублей, исходя из базовой величины в 27 рублей. При строительстве второй участка компенсации за ущерб животному миру составят более 69,1 тыс. БВ или более 1,86 млн рублей.



