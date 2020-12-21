Елена Гнаук. Фото: belsat.eu





Елена Гнаук в воскресенье, 20 декабря, пришла к ИВС Бреста с ведром для мусора, чтобы подарить его ИВС. Брестские милиционеры подарок не оценили и задержали Елену на 72 часа.





Урна для ИВС от Елены Гнаук. Фото: belsat.eu





О своем намерении Елена Петровна успела рассказать.





«В ИВС я побывала уже во всех камерах, и моя «любимая» – шестая, там водятся клопы. Принесла новое ведро для мусора: если бы то, из ИВС, помыли бы, оно бы развалилось от старости. Поэтому я из своей небольшой пенсии купила ведро и собираюсь его подарить».





На каком основании на этот раз задержали Елену Гнаук, неизвестно. Но за решеткой она с утра воскресенья.











