В 2020 году он вряд ли улучшит показатели.





Как показывает карта загруженности аэропортов Европы, минский аэропорт в 2019 году попал в «зеленую» группу, в которой находятся воздушные гавани с пассажирооборотом от 4 до 7 млн человек. По официальным данным, национальный аэропорт Минск за 2019 год обслужил 5 101 766 пассажиров, что на 12,5% больше по сравнению с 2018-м.





Инфографика т-г Theworldmaps





Однако вряд ли в 2020 году он сможет нарастить число пассажиров, даже с учетом вводимого с 21 декабря запрета на перемещение белорусов через наземные границы.





Дело в том, что весенние месяцы продемонстрировали невиданный спад числа рейсов, что было связано с пандемией.





Например, в апреле 2020 года из-за нестабильной эпидемиологической обстановки спад пассажиропотока в национальном аэропорту Минск составил более 93% в сравнении с таким же периодом 2019 года, а количество выполненных авиарейсов сократилось на 83%.



