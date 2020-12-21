Трусы с отравой. Как Навальный стал пранкером

В деле с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального неожиданный поворот.





Навальный выпустил видеоролик “Я позвонил своему убийце. Он во всем признался”. В нем политик утверждает, что перед публикацией расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ, он поговорил по телефону с одним из них — Константином Кудрявцевым — и тот фактически подтвердил, что Навального намеревались убить.





Корреспондент.net собрал все самое интересное из пранка Навального.





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Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику Шарите. В искусственной коме Навальный находился 19 суток.





Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы Новичок. К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.





Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран — участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.





В начале декабря вышло расследование изданий Bellingcat и The Insider, основанном на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров, в котором утверждается, что Алексея Навального отравила группа сотрудников ФСБ, сопровождавших его в поездках по России с 2017 года.





Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин («Тарасов»), Алексей Александров («Фролов»), Иван Осипов («Спиридонов»), Константин Кудрявцев («Соколов»), Алексей Кривощеков, Михаил Швец («Степанов») и Владимир Паняев.





Предполагаемые исполнители покушения на Навального





Пранк Навального





И вот, как утверждает сам Навальный он решил обзвонить предполагаемых исполнителей покушения на него. По слова политика, звонки были сделаны утром 14 декабря.





Как говорит Навальный, с помощью “простейшей программы, которыми пользуются телефонные пранкеры”, он скрыл свой номер и вместо него подставил специальный номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ совершали друг другу звонки.





«Расчет простой. В семь утра звонок. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать. Почти все, кому я звонил трубку взяли, почти все ее быстро повесили. А потом нас ждала большая удача», — рассказал Навальный: с Константином Кудрявцевым политику, по его словам, удалось поговорить около 45 минут.





В разговоре, полную расшифровку и аудиозапись которого опубликовало издание The Insider, Навальный представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева — по легенде, он хотел прояснить некоторые детали операции, чтобы предоставить доклад начальству. В частности, он спросил, почему операция не завершилась смертью Навального.





Голос, который, как утверждает Навальный, принадлежит Кудрявцеву, заявил, что считает операцию хорошо спланированной, а ее неудачу списал на стечение обстоятельств — он предположил, что это произошло из-за слишком быстрой посадки самолета в Омске и оперативных действий бригады скорой помощи в аэропорту.









Собеседник Навального также рассказал, как очищал изъятую одежду политика от следов «Новичка». По его словам, особое внимание при очистке было уделено швам на внутренней стороне трусов.





Стоит отметить, что предполагаемый Кудрявцев долго не хотел ничего рассказывать звонившему и ссылался на то, что нельзя говорит не по защищенной связи, но в итоге все-таки разговорился.





Кроме того Навальный опубликовал еще один разговор, в котором его собеседником является некий «Михаил» — по словам Кудрявцева, он выдал ему одежду для очистки (The Insider пишет, что это Михаил Евдокимов, начальник регионального управления ФСБ по борьбе с терроризмом). Он отказался детально обсуждать с Навальным операцию по незашифрованной телефонной линии, но подтвердил, что передавал Кудрявцеву одежду политика.





Реакция





За два часа видеоролик Навального уже набрал более 2 миллионов просмотров на Youtube.





В крупнейших российских новостных агентствах ТАСС, РИА и Интерфакс — пока ни одного сообщения о разговоре Навального.





Кремль тоже пока никак не прокомментировал история с разговором.





Издание Медуза проверила номер Константина Кудрявцева через сервис NumBuster. У собеседников он записан как Костя Доктор и Москва Константин Борисович.





Возле квартиры Кудрявцева собрались люди, тот вызвал полицию.