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Ух ты! Легендарный Николай Дроздов в 83 года снялся в рекламе Gucci

20 декабря журнал GQ Russia опубликовал ролик при участии бренда Gucci, посвящённый несуществующему «НИИ мужского костюма».

Видео, стилизованное под советскую эстетику, рассказывает о научных сотрудниках — их объединяет не только место работы, но и «итальянская шерсть, из которой сделаны их костюмы».

Роли сотрудников НИИ исполнили Александр Гудков (он указан и автором сценария), актёр Александр Паль, музыканты Кирилл Иванов (фронтмен СПБЧ) и Муся Тотибадзе, а также теннисист Андрей Рублёв. Но главной звездой ролика, по мнению комментаторов, стал телеведущий Николай Дроздов, который появляется в кадре с ручной змеёй, пишет tjournal.ru
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