+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

"Торжество правосудия": суд отменил решение об аресте поэта Ленкевича... в день его выхода на свободу

21 декабря Минский городской суд отменил решение об административном аресте музыканта и поэта Владимира Ленкевича



Следует отметить, что Ленкевич был задержан 6 декабря. На следующий день ему присудили15 суток ареста. 

Таким образом, сегодня он выходит на свободу, отбыв весь срок ареста. 

При этомЛенкевича ждет новый суд уже по новому делу.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусо
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]