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Вынужденная мера: жена политзаключенного Лосика Дарья прекратила голодовку

Дарья Лосик, жена политзаключенного Игоря Лосика, 21 декабря прекратила голодовку. Ее муж продолжает голодать за решеткой.

В комментарии БелаПАН Дарья пояснила, что прекратила голодовку в результате давления на семью. "После многочисленных интервью и видеообращений на нашу семью началось сильное давление. Сейчас я не могу об этом говорить, возможно, потом", — добавила она.

Девушка говорит, что чувствует себя нормально. О состоянии мужа, который голодает уже шестой день, она планирует узнать в ближайшее время.

Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня, он признан политзаключенным. 15 декабря стало известно, что ему предъявили новое обвинение — в подготовке к участию в массовых беспорядках. Ранее политзаключенному предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. 

Лосик вины не признал и в ответ на новое обвинение объявил голодовку. В тот же день голодовку поддержала его жена.
Источник: euroradio.fm
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